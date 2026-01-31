بأعيرة نارية.. مقتل شاب في خصومة ثأرية بالبلينا بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

قُتل شاب، متأثرًا بإصابته بطلقات نارية، إثر مشاجرة ناجمة عن تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين، بدائرة مركز شرطة البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفى بناحية قرية العساكرة بالمركز.

وكشفت التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين آل بوصلي وآل الشخورة بسبب خلافات ثأرية بين الطرفين، أسفرت عن مقتل "كحلاوي. ا" 32 عامًا، أحد أبناء الطرف الثاني.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، كما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.