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السيطرة على حريق بمحيط معبد الكرنك في الأقصر

08:23 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حريق بمحيط معبد الكرنك في الأقصر
  • عرض 7 صورة
    حريق بمحيط معبد الكرنك في الأقصر
  • عرض 7 صورة
    حريق بمحيط معبد الكرنك في الأقصر
  • عرض 7 صورة
    حريق بمحيط معبد الكرنك في الأقصر
  • عرض 7 صورة
    حريق بمحيط معبد الكرنك في الأقصر
  • عرض 7 صورة
    حريق بمحيط معبد الكرنك في الأقصر
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الأقصر - محمد محروس:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر على حريق شب في محيط معبد الكرنك بوسط مدينة الأقصر في حشائش جافة وكرم نخيل، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

تلقى اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في كرم نخيل داخل محيط معبد الكرنك، بعيدًا عن المزارات السياحية والأثرية بالمنطقة.

وعززت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر بثلاث سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، إضافة إلى سيارتين إسعاف ضمن الإجراءات الاستباقية. وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر وشرطة السياحة والآثار لإجراء التحريات والوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

جارٍ تحرير محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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