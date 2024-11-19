مصرع شخصين في حادث مروع بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، جراء تصادم سيارة نقل ثقيل مع دراجة نارية، بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مع دراجة نارية بكوبري البحر بمركز نجع حمادي.

بالانتقال والفحص تبين مصرع شخصين جرى نقل جثتيهما إلى مشرحة نجع حمادي.

تحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.