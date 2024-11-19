جامعة الإسكندرية تناقش ضوابط تشكيل لجان أخلاقيات البحث العلمي- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

استعرض مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ضوابط تشكيل اللجان العليا والفرعية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة الإسكندرية.

ووفقًا لبيان صادر عن الجامعة، ناقش المجلس مدد إعارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وآليات الحصول عليها من خلال اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات.

ووافق المجلس على تعديل مسمى درجتي الماجستير والدكتوراه الممنوحة من كلية الطب جامعة الإسكندرية من مسمى الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل إلى مسمى الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي.

وقرر المجلس تغيير مسمى درجتي الماجستير والدكتوراه السمعيات إلى ماجستير ودكتوراه طب السمع والإتزان، وإنشاء درجة الدبلومة المهنية في التجميل والليزر، فضلًا عن إنشاء برنامج الماجستير المهني في الفيزياء التطبيقية في الطاقة المتجددة بنظام الساعات المعتمدة.

واستعرض المجلس عرض تقديمي عن وضع دوريات ومجلات جامعة الإسكندرية وإدراج العديد منها في قائمة DOAJ ومدى إدراج بعض من هذه الدوريات مستقبلًا في قائمة Scopus.

يشار إلى أن المجلس ناقش عدد من الاتفاقيات مع الجامعات العالمية منها اتفاقية التحالف الدولي لجامعات البحر المتوسط الناطقة بالفرنسية، واتفاقية التعاون مع جامعة ليتوال كوت دي أوبال بفرنسا وغيرها.