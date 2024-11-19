توجيه عاجل من "الزراعة" بإعادة تشغيل مزارع الأسماك في جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

تفقد الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، مزرعة "التيوليب" بمدينة نويبع ، لمتابعة سير العمل بها، والتنسيق لاستغلالها بالشكل الأمثل مما يصب في صالح مواطني المدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحاسب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة.

أكد وكيل وزارة الزراعة على ضرورة الاهتمام بإعادة تشغيل مزارع الأسماك، لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمواطني المدينة من الأسماك وبأسعار مخفضة، وضرورة إعادة تدوير واستغلال كافة الأصول التي توجد بالمزرعة، والعمل على إصلاح الجرار وتشغيله لخدمة المزارعين من أهالي المدينة ووديانها.

وأشار إلى إمكانية استثمار المزارعين في إعادة تشغيل المزرعة بالأنشطة والخدمات التي تتناسب بها كمزرعة سمكية ولتربية الأغنام والماعز وغيرها من الأنشطة الزراعية التي تخدم المنطقة، وذلك من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين للاستثمار بها.

كما وجه بضرورة الإسراع في تنفيذ كافة الخطط التي من شأنها تحقيق أفضل تنمية زراعية مستدامة بالمدينة، وتحقيق اكتفاء ذاتي للمواطنين من المنتجات الزراعية، خاصة أن مساحة المزرعة تبلغ 350 فدانًا، مقسمة إلى 3 مناطق، المنطقة الأولى على مساحة 1,5 فدان، وتضم 6 صوب زراعية، و مساحة المنطقة الثانية 39 فدان، وتضم 9 صوب زراعية بينهم 8 صوب دبل وصوبة خشبية، إضافة إلى 10 أحواض سمكية أسطوانية، و3 أحواض ترابية، والمنطقة الثالثة تبلغ مساحتها 310 فدان بينهم 35 فدان منزرعة بأشجار الزيتون.

وأوضح أن الاستغلال الأمثل لهذه المزرعة سيعمل على تحقيق طفرة ونهضة زراعية على أرض المدينة، وذلك من خلال إنتاج محاصيل زراعية تكفي احتياجات المواطنين والقطاع السياحي بها.

رافق وكيل الوزارة خلال جولته المهندس أحمد رشاد، مدير الإدارة الزراعية بمدينة نويبع والمشرف العام على خليج العقبة وطابا والنقب، والدكتورة نها الحسيني، مديرة العلاقات العامة بالمديرية، وأحمد صلاح، نائب مدير التعاون.









