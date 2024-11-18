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مصرع طفل وإصابة شقيقته في حادث بالقناطر الخيرية أثناء ذهابهما للمدرسة

04:18 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي طفل 10 سنوات مصرعه، وأصيبت شقيقته خلال ذهابهما للمدرسة، بعد أن صدمتهما سيارة، أثناء عبورهما الطريق بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال عائلة المتوفى.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع طفل يدعى فاروق بالصف الرابع الابتدائي، أثناء عبوره الطريق بصحبة شقيقته أثناء ذهابهما للمدرسة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجرى نقل الطفلين للمستشفى وتولت الجهات المعنية التحقيق.

ونعت مدرسة حسن أبو بكر التجريبية، الطفل المتوفي، وداعت بالصبر والسلوان لعائلته، وبالشفاء العاجل لشقيقته.

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