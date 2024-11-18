محكمة جنايات أسيوط تأمر بفحص نفسي لمدعي النبوة المتهم بذبح ابنته

أسيوط - محمود عجمي

قررت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، إيداع المتهم “عماد. م.م”، الذي ادعى النبوة وأقدم على ذبح ابنته في قرية ديروط الشريف، لمدة 45 يومًا في منشأة صحية نفسية للفحص.

كما أمرت المحكمة، بتشكيل لجنة خماسية من الأطباء لفحص حالته النفسية والعقلية وإعداد تقرير شامل عن حالته وقت ارتكاب الجريمة وحالته الحالية، مع إمكانية طلب مدة إضافية إذا لزم الأمر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبدالعال .

في تفاصيل اعترافاته، قال المتهم: "بعدها جاءني إشارة أنه يجب أن يموت أحد، وقررت أن أقتل ابني وزوجتي لكنني لم أستطع، ثم تلقيت رسالة أخرى أنه يجب أن تموت ابنتي قمر".

وواصل وصف الواقعة، قائلاً: "في يوم الحادث، في الساعة 8 صباحًا، كانت ابنتي نائمة في غرفتها. اقتربت منها وأنا أرتدي شالًا أبيض وحاولت خنقها، لكنها لم تمت. بعدها، ذهبت لأخذ سكين من المطبخ وذبحتها من رقبتها وهي نائمة".

من جانبه أمر المحامي العام لنيابات شمال أسيوط، بإحالة الفلاح إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بقتل ابنته الصغيرة ذبحًا في قرية ديروط الشريف.

تعود تفاصيل الحادث إلى بلاغ تلقاه اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، من مأمور مركز شرطة ديروط، حول وقوع جريمة قتل في قرية ديروط الشريف، حيث أبلغ الأهالي عن قيام الفلاح بقتل ابنته أثناء نومها.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، وأظهرت المعاينة أن المتهم "عماد. م. م" قام بذبح ابنته "قمر"، البالغة من العمر عامين، بينما كانت نائمة.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وقد اعترف بارتكابه الواقعة.

اقرأ أيضا:

فلاح يعترف بقتل ابنته في أسيوط: "تلقيت رسالة من الله”

إحالة فلاح للجنايات بتهمة قتل ابنته في أسيوط

الطب النفسي يفجر مفاجأة بشأن مدعي النبوة المتهم بذبح ابنته في أسيوط