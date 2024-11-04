إحالة فلاح للجنايات بتهمة قتل ابنته في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أمر المحامي العام لنيابات شمال أسيوط بإحالة فلاح إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بقتل ابنته الصغيرة ذبحًا في قرية ديروط الشريف بمركز ديروط.

وتعود أحداث الواقعة إلى بلاغ تلقاه اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بوجود جريمة قتل في قرية ديروط الشريف، حيث أبلغ الأهالي عن قيام فلاح بقتل ابنته أثناء نومها في غرفتها.

انتقل معاون مباحث مركز شرطة ديروط، برفقة قوة من الشرطة، إلى موقع الحادث، حيث أظهرت المعاينة أن المتهم، ويدعى "عماد. م. م"، ويبلغ من العمر 33 عامًا، قام بذبح ابنته "قمر"، البالغة من العمر عامين، بينما كانت نائمة في غرفتها.

تمكنت الشرطة من القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وقد اعترف بارتكابه الواقعة.