فلاح يعترف بقتل ابنته في أسيوط: "تلقيت رسالة من الله”

أسيوط - محمود عجمي:

اعترف فلاح من قرية ديروط الشريف بمركز ديروط في أسيوط بقتله ابنته البالغة من العمر عامين، زاعمًا أنه تلقى رسالة من الله تأمره بذلك. المتهم، "عماد. م. م" (33 عامًا)، ذكر أمام وكيل النائب العام إسلام معتوق أنه تلقى رسالة في شهر رمضان الماضي تفيد بأنه نبي، وأن سيدنا موسى عليه السلام قد ظهر له وأخبره بأنه سيدنا آدم، وأن القتل في فلسطين هو غضب من الله.

في تفاصيل اعترافاته، قال المتهم: "بعدها جاءني إشارة أنه يجب أن يموت أحد، وقررت أن أقتل ابني وزوجتي لكنني لم أستطع، ثم تلقيت رسالة أخرى أنه يجب أن تموت ابنتي قمر". وواصل وصف الواقعة قائلاً: "في يوم الحادث، في الساعة 8 صباحًا، كانت ابنتي نائمة في غرفتها. اقتربت منها وأنا أرتدي شالًا أبيض وحاولت خنقها، لكنها لم تمت. بعدها، ذهبت لأخذ سكين من المطبخ وذبحتها من رقبتها وهي نائمة".

وقد أمر المحامي العام لنيابات شمال أسيوط بإحالة الفلاح إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بقتل ابنته الصغيرة ذبحًا في قرية ديروط الشريف.

تعود تفاصيل الحادث إلى بلاغ تلقاه اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، من مأمور مركز شرطة ديروط، حول وقوع جريمة قتل في قرية ديروط الشريف. وقد أبلغ الأهالي عن قيام الفلاح بقتل ابنته أثناء نومها.

انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، حيث أظهرت المعاينة أن المتهم "عماد. م. م" قام بذبح ابنته "قمر"، البالغة من العمر عامين، بينما كانت نائمة. وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وقد اعترف بارتكابه الواقعة.