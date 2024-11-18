شال حول الرقبة.. العثور على جثة سيدة في النيل بالقليوبية (تفاصيل مثيرة)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف ملابسات انتشال جثة سيدة من مياه نهر النيل أمام شبكة الكهرباء بمدينة كفر شكر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد اكتشاف الأهالى جثة سيدة ترتدى ملابسها، طافية على مياه نهر النيل أمام منطقة شبكة كهرباء مدينة كفر شكر.

انتقلت الأجهزة الأمنية وجرى انتشال الجثة من مياه نهر النيل، وكشفت المعاينة الظاهرية، أن الجثة لسيدة فى العقد الثاني من العمر ترتدي جلباب نبيتي مقطوع من عند فتحة الصدر، ووجود شال حول الرقبة، مسببا أثار خنق وانتفاخ ونقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء محمد السيد مدير، إدارة البحث الجنائي بمديرية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.