طبق البيض بـ 150 وكيلو اللحمة بـ280.. أماكن طرح السلع المخفضة في المنيا -صور

المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن توفير بيض المائدة بسعر 150 جنيهًا للطبق، بالتعاون مع مديرية التموين، لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، وذلك اليوم السبت من خلال منفذي أسواق الإتحاد بميدان بالاس وميشو بالمنيا الجديدة، اعتبارا من غد الأحد سيتم طرح أطباق بيض المائدة بجوار مقرات مجالس المدن بكافة أنحاء المحافظة.

وفي إطار تعزيز الأمن الغذائي، أوضح المحافظ أنه سيتم اعتباراً من الثلاثاء المقبل إقامة سلسلة من المنافذ بالتنسيق مع وزارة الزراعة وفق بروتوكول تعاون لإطلاق 32 سيارة متنقلة كمنافذ لبيع السلع الغذائية، واللحوم، وبيض المائدة، ومنتجات وزارة الزراعة، وستجوب هذه السيارات الأحياء، القرى، والمراكز بالمحافظة لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة تصل إلى أكثر من 30%.

وتشمل المبادرة توفير كميات كبيرة من اللحوم والسلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة، منها:

• اللحوم البلدية الطازجة: 280 جنيهًا للكيلو.

• اللحوم المجمدة : 200 جنيه للكيلو.

• الكبدة: 100 جنيه للكيلو.

• الأرز: 20 جنيهًا للكيلو.

• نصف كيلو مكرونة: 10 جنيهًات.

• الدقيق 15 جنيها للكيلو

• طبق بيض المائدة: 150 جنيهًا.

• السكر : 30 جنيها للكيلو

• جبنة : 85 جنيها للكيلو

• الزيت الخليط 30 ج للزجاجة سعة 700 ملى

•الزيت الخليط 40 ج للزجاجة سعة 800 مل

وأكد كدواني، ضرورة استمرار توفير السلع وضمان وصولها إلى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مع التركيز على القرى النائية والمناطق الأكثر احتياجًا، لتحقيق الاستفادة الشاملة لجميع المواطنين.

كما طالب المحافظ دعم مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال و الغرفة التجارية بالتعاون فى توفير الأراضي اللازمة للتوسع فى إقامة منافذ ثابتة لتوزيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة في جميع الأحياء والمراكز التسعة على مستوى المحافظة، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

رافق المحافظ، المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا .