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معظمهم أطفال.. كلب مسعور يعقر 9 أشخاص في أسيوط

05:17 م السبت 16 نوفمبر 2024

كلب مسعور - ارشيفية

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 9 أشخاص بجروح متفرقة بالجسم، اليوم السبت، إثر تعرضهم لعقر كلب مسعور بشارع البستان بمدينة منفلوط في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مستشفى منفلوط المركزي بوصول كل "أحمد.هـ.ع" 3 أعوام، و"أدهم.م.ع" 8 أعوام، و"آدم.ا.ج" 5 أعوام، و"يوسف.ج.ر" 5 أعوام، و"محمد.ق.ع" 45 عامًا، و"على.ف.ع" 3 أعوام، و"يوسف.ي.م" 8 أعوام، و"مكة.ع.م" 3 أعوام، و"حمزة.م.ع". مصابين بإصابات متفرقة ادعاء عقر كلب مسعور.

أجريت الإسعافات الأولية للمصابين بإعطائهم الأمصال، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار مديرية الطب البيطري لعمل اللازم .

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