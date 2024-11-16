جثة قليشان.. مارس الشذوذ مع صديقه وقتله بوحشية في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت نيابة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل صديقه إثر خلاف على ممارسة الشذوذ الجنسي.

ترجع أحداث الواقعة إلى بلاغ لمركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة بالعثور على جثة شاب بجوار السكة الحديد بقرية قليشان، التابعة لدائرة المركز، ويوجد بها عدة طعنات نافذة فى جميع أنحاء الجسم.

بالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "حمادة س م" 33 عاما ومقيم بمركز أبو حمص، وتوصلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة "فتحى. ا" عاطل ومقيم بقرية قليشان، وذلك بسبب ممارسة الشذوذ مع المجنى عليه.

جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وذلك بسبب خلافات على ممارسة الشذوذ الجنسى، وأفاد المتهم أنه تعرف على المجني عليه عن طريق أحد الجروبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب منه الحضور لمسكنه وعقب حضوره طلب منه ممارسة الشذوذ الجنسى وعقب الانتهاء طلب منه المجنى عليه تبادل الأدوار أثناء ممارسة الشذوذ، إلا أنه رفض فاعتدى عليه وطعنه حتى تأكد من وفاته.

حرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.