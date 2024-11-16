بالصور- وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بجامعة الأزهر بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم السبت، في مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث محمد ناصر سيف، بعنوان: "الأحاديث والآثار الواردة في كتاب أدب الدين والدنيا لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي، المتوفي سنة 450 هجريا من أول الكتاب إلى نهاية الفصل الثالث في أدب الدين - تخريج ودراسة"، فى الحديث وعلومه من كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط جامعة الأزهر.

وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة والحكم على الرسالة من : الدكتور سيد جابر سيد أستاذ الحديث وعلومه المساعد بكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط مشرفا أساسيا، والدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف وأستاذ الحديث وعلومه المساعد بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق مناقشا خارجيا، والدكتور عبدالرحمن رمضان عبدالمجيد مدرس الحديث وعلومه بكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان مشرفا مشاركا، والدكتور أحمد نبوي أحمد أستاذ الحديث وعلومه المساعد كلية اصول الدين والدعوة بأسيوط مناقشا داخليا.

وفي بداية المناقشة، وجه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الشكر إلى الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي الموقر على حفاوته وكرمه وترحابه، كما رحب بالدكتور حسين عبدالعال عميد كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، ولكل الحضور الكرام.

ووجه وزير الأوقاف نصيحة للباحثين والعلماء الأزهريين، قائلاً: “عليكم بالاجتهاد في العلم بكل ما أوتيتم من قوة لخدمة دينكم ووطنكم بأفضل صورة تليق بورثة الأنبياء. اعتنوا بدراسة اللغة العربية وعلومها، فالعالم الأزهري يجب أن يكون متبحراً في علوم اللغة، وأن يكون لغويًا بارعًا. فالنحو والصرف والبلاغة وفقه اللغة هي الأساس لكل عالم أزهري، وتأتي بعدها العلوم الأخرى مثل الحديث والتفسير وعلم الأصول وعلم الكلام.”

وانتهت لجنة المناقشة والحكم إلى منح الباحث محمد ناصر سيف درجة التخصص الماجستير فى أصول الدين بالحديث الشريف وعلومه بتقدير ممتاز.

وفي ختام المناقشة، أهدى الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي الدكتور حسين عبدالعال عميد كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، درع كلية أصول الدين والدعوة للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية.