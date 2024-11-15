نوة المكنسة تضرب هذه المحافظات.. استعدوا للأمطار والرياح الشديدة -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

تستعد محافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات الساحلية لاستقبال "نوة المكنسة"، تلك الظاهرة الجوية المتكررة التي تحمل معها رياحًا عاتية وأمطارًا غزيرة، مع اقتراب موعد النوة، الذي يبدأ عادة في 16 نوفمبر، تتصاعد حالة الاستعداد في مختلف القطاعات الخدمية لمواجهة تداعيات هذه الظاهرة الطبيعية.

تتسبب نوة المكنسة في اضطراب الحياة اليومية لسكان السواحل الشمالية، حيث تغرق الشوارع وتتوقف حركة المرور، وتتعطل الحياة البحرية، وتتأثر بها عدد من المحافظات الساحلية أبرزها الاسكندرية، ومطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، وبورسعيد، ودمياط، ولكن تتفاوت درجة التأثر بها من محافظة لأخرى، وتعد الإسكندرية من أكثر المحافظات تأثرًا بالنوة، حيث تشهد غرقًا في الشوارع وانهيارات في بعض المباني القديمة.

علامات النوة

هبَّة شديدة للرِّيح تثير اضطراب البحر، هكذا تُعرف النوة، ولها علامات تحدد موعدها – يعرفها الصيادون منذ القدم – بينها تساقط النجوم من السماء أو هياج طائر النورس وغروب الشمس وسط هالة حمراء، إلى جانب الوسائل الحديثة كخرائط الأقمار الصناعية.

ما هي المكنسة؟

تأتي نوة المكنسة في منتصف شهر نوفمبر كل عام، وعادة بدءًا من يوم 16 نوفمبر، تستمر نوة المكنسة غالبًا لنحو 4 أيام، فيما تهب على الإسكندرية في صورة رياح شمالية غربية وشديدة الأمطار.

وسُميت المكنسة لأنها تكنس البحر – بحسب الصيادين، ويعقبها نوة "باقي المكنسة" والتي تشهد أمطار أيضا لمدة 4 أيام ولكن يصاحبها رياح جنوبية غربية هذه المرة.

إجراءات احترازية

ويسبق النوة 6 إجراءات احترازية في الإسكندرية تبدأ برفع درجة الاستعداد والطوارئ بشركة الصرف الصحي والأحياء والأجهزة التنفيذية، للتعامل مع هطول الأمطار.

وتتضمن الإجراءات وقف الإجازات وبدل الراحات للعاملين بالصرف الصحي، ونشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة، واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمصبات، والتأكد من جاهزية جميع المحطات وتفريغ بيارات محطات الرفع أول بأول.

ويستمر عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا، وتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم للتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات.

7 تحذيرات عاجلة

ويتزامن مع النوات شديدة الأمطار إصدار محافظة الإسكندرية بيانًا تحذيريًا للمواطنين، يتضمن 7 تعليمات وتحذيرات يجب الالتزام حفاظا على حياتهم تشمل:

- تقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من مساء اليوم الجمعة، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كيلو متر، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

- عدم ‏الوقوف أسفل الشرفات القديمة والمتهالكة.

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

- عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

خسائر التجار

وتسببت نوة المكنسة في خسائر وغرق شوارع الإسكندرية خلال السنوات الماضية، بل وتعطيل الدراسة في المدارس للطلاب والمعلمين والجامعات في بعض الأحيان.

وكانت أكثر الأماكن تضررًا من نوة المكنسة خلال الـ 3 سنوات الماضية هي طريق الإسكندرية الساحلي الدولي، وطريق الإسكندرية الصحراوي، ومثلث الشركات ووكالة الخضر والفاكهة بمنطقة العامرية ما تسبب في خسائر للتجار.