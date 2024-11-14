حشيش بدلًا من الطماطم.. حكاية تاجرة مخدرات على فرشة خضار في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

على ناصية أحد شوارع حي المناخ في محافظة بورسعيد، كان هناك "فرش" لبيع الخضروات، تقف عليه سيدة في أوائل الأربعينات من عمرها، يتعاطف معها المارة ظنًا منهم أنها تسعى وراء "لقمة العيش" الحلال.

ورغم قلة جودة بضائعها من الخضروات، إلا أن سكان المنطقة كانوا حريصين على الشراء منها لمساعدتها ولتعاطفهم معها، ولم يظن أحد يومًا أن وراءها سرًا تخفيه خلف ابتسامتها التي كانت تستقبل بها زبائنها.

في منتصف شهر أغسطس الماضي، كانت المفاجأة حين تمكن معاون قسم شرطة المناخ من ضبطها، حيث عُثر على كيس بلاستيكي بداخله 11 كيسًا من نبات الحشيش المخدر، وكمية من ذات الجوهر المخدر مخبأة في "فرش" بيع الخضروات الذي تعمل عليه. كما عُثر بحوزتها أيضًا على سلاح أبيض "كتر"، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وأكياس فارغة.

لم تُقاوم بائعة الخضروات كثيرًا واعترفت سريعًا أمام جهات التحقيق بحيازتها المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض والأكياس الفارغة بقصد تجزئة المواد المخدرة، والمبلغ المالي حصيلة بيعها، والهاتف المحمول للتواصل مع العملاء الذين يشترون منها الحشيش المخدر ومواد مخدرة أخرى.

وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنايات المختصة، التي قضت بمعاقبتها بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمتها بالمصاريف الجنائية.