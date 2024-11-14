مقتل شاب في ظروف غامضة بالبحيرة.. الداخلية تبحث عن القاتل

البحيرة - أحمد نصرة:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، جهودها لكشف غموض، مقتل شاب عثر على جثته، ملقاة بجوار شريط السكة الحديد بقرية قليشان التابعة لمركز إيتاي البارود.

تبلغ لمركز شرطة إيتاي البارود، بالعثور على جثة شاب بجوار السكة الحديد وبالانتقال إلى مكان الواقعة تبين أن الجثة لشخص يدعى حمادة.س.م، 33 عاما، مقيم مركز أبو حمص ويوجد بها عدة طعنات نافذة فى جميع أنحاء الجسم.

أودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة، قررت عرض الجثة على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، مع تكليف إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط مرتكبيها.