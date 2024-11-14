بعد تغيير مكانه.. سوق اليوم الواحد يستقبل زواره بموقعه الجديد بالإسكندرية - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

استقبل سوق اليوم الواحد للمزارعين بالإسكندرية زوراه، في أول أيام إقامته بموقعه الجديد بساحة انتظار سينما أمير بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية، بعد قرار نقله من مكانه السابق بميدان سعد زغلول.

ويقام سوق اليوم الواحد كل يوم خميس ويتميز بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية الطازجة مباشرة من المزارعين إلى المستهلكين، مما يضمن جودة عالية وأسعار مناسبة.

سوق اليوم الواحد كل خميس

ويعد السوق جزءًا من مبادرة تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التواصل المباشر بين المنتجين والمستهلكين، وتنظمه الغرفة التجارية بالإسكندرية بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

وشهد اليوم الأول في الموقع الجديد إقبالاً كبيرًا من الزوار الذين أعربوا عن رضاهم عن التنظيم والموقع الجديد الذي يوفر مساحة أكبر وتجربة تسوق أكثر راحة.

تخفيضات تتراوح بين 20 إلى 40%

ويستمر سوق اليوم الواحد في تقديم تجربة تسوق فريدة تجمع بين جودة المنتجات وسهولة الوصول، مما يجعله وجهة مميزة لكل من يبحث عن منتجات طازجة وأسعار تنافسية بتخفيضات تتراوح بين 20 إلى 40% على بعض المنتجات.

من جانبه، أوضح أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أن المشروع يهدف إلى تخفيف الأعباء على المستهلكين، وتقليل التضخم، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة.

كما يسعى إلى تنشيط المجتمعات الريفية وتوفير سبل العيش لصغار المنتجين والصيادين المحليين، وتعزيز الدور المتعدد الوظائف للزراعة وصيد الأسماك في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

نقل سوق اليوم الواحد بالإسكندرية

وكانت أعلنت الغرفة التجارية بالإسكندرية نقل سوق اليوم الواحد للمزارعين من موقعه في ميدان سعد زغلول إلى جراج سينما أمير بمحطة الرمل، مع تغيير موعد إقامته ليكون في الخميس من كل أسبوع بدلا من السبت.

وأكدت الغرفة التجارية أن نقل السوق إلى جراج سينما أمير بمحطة الرمل سيساهم استقبال عدد أكبر من المواطنين، وفي الوقت نفسه يوفر مكانًا مناسبًا للمزارعين لعرض منتجاتهم.

وفي بيان رسمي، أوضحت الغرفة التجارية بالإسكندرية أن نقل السوق يهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الناس لزيارة السوق وتجربة جديدة ومختلفة.

وأعلنت الغرفة أن السوق سيُقام يوم الخميس من كل أسبوع بدلا من السبت، مما يتيح للزوار قضاء نهاية أسبوع مميزة.

سوق المزارعين الأول من نوعه في المدينة

ودعت الغرفة الجميع للمشاركة في هذه التجربة الفريدة في الإسكندرية، حيث يُعد سوق المزارعين الأول من نوعه في المدينة، ويوفر المنتجات الزراعية مباشرة من المزارعين إلى المستهلكين.

وأكدت الغرفة أن السوق سيتيح للزوار الحصول على احتياجاتهم من المنتجات الزراعية بجودة عالية وأسعار مخفضة، وسيكون متاحًا بشكل أسبوعي على مدار السنة، مما يضمن توافر الجودة والسعر المناسبين دائمًا.