استدرجوه ورموه في النيل.. طفل بريء ضحية جريمة بشعة في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أحالت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء، أوراق عامل إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل طفل واستدراجه مع آخرين لتوصيله بالتوك توك الخاص به إلى الواسطى، ثم دفعه في نهر النيل وسرقة التوك توك، وحددت المحكمة جلسة 7 ديسمبر القادم للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة الرئيس بالمحكمة و حسين إبراهيم محمد نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود وقائع القضية رقم 9840 لسنة 2023 جنايات مركز أبوتيج إلى بلاغ من "فام. م. ف" بتغيب نجله "كيرلس" بعد خروجه للعمل بالتوك توك في قرية بني سميع بمركز أبوتيج.

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة وكيل إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، وتمكن الفريق من تحديد المتهمين وهم "رمضان. ق. م"، "عمر. س. ع"، "علي. م. ع"، و"حمادة. ر. ح".

كشفت التحريات أن المتهمين خططوا لسرقة التوك توك بالإكراه، حتى لو أدى الأمر إلى قتل قائده إذا حاول المقاومة، مستغلين صغر سن المجني عليه وضعف بنيانه. في يوم الواقعة، أوقف المتهم الأول "رمضان. ق. م" المجني عليه وطلب منه توصيله إلى مدينة أسيوط أعلى كوبري الواسطى. أثناء سيرهما، اتصل المتهم بالمتهمين الثاني والثالث وأخبرهما بأنه في طريقه إليهما.

انتظر المتهمان الثاني والثالث على مقربة من مكان تواجد المتهم الأول والمجني عليه، حتى أتم المتهم الأول جريمته بدفع المجني عليه من أعلى كوبري الواسطى إلى نهر النيل، قاصداً قتله وسرقة التوك توك والهاتف المحمول الخاص به.

وأثناء سير المتهم الأول بصحبة المجني عليه على كوبري الواسطى طلب المتهم منه التوقف على جانب الطريق بحجة انتظار أحد الأشخاص وخلال توقفهما طلب المجني عليه من المتهم أن يلتقط له بعض الصور بواسطة هاتفه المحمول على نهر النيل وقام المجني عليه بالجلوس على سور كوبري الواسطى لالتقاط الصور وقام المتهم بدفعه من أعلى السور كوبري الواسطى على حين غرة وأسقطه بمياه نهر النيل قاصدا من ذلك قــتله والتخلص منه.

بعد ذلك، قاد المتهم الأول التوك توك الخاص بالمجني عليه والتقى بالمتهمين الثاني والثالث، وقاموا ببيع الهاتف والتوك توك للمتهم الرابع الذي كان على علم بأنهما متحصلات جريمة سرقة وقتل.