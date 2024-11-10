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السر في محطة عيون موسى.. مصدر يكشف سبب قطع الكهرباء بجنوب سيناء

04:41 م الأحد 10 نوفمبر 2024

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جنوب سيناء – رضا السيد:

قال مصدر مسؤول بشركة كهرباء جنوب سيناء، إن سبب قطع التيار الكهربائي صباح اليوم الأحد، عن المحافظة، هو حدوث عطل في محطة محولات عيون موسى التي تغذي كافة مدن المحافظة بقطاعي السويس والعقبة، مؤكدًا أن فريق من الفنيين تعامل مع العطل في وقت قياسي لم يتجاوز الساعة وربع حتى عاد التيار بكافة المدن.

وأكد المصدر، أنه جرى الوقوف على أسباب وتداعيات العطل وتلافيها حتى لا يتكرر هذا الحدث، مشيرًا إلى أن جنوب سيناء من المحافظات السياحية الهامة التي ينتظم فيها التيار الكهربائي بشكل دائم، ويجري قطع التيار في نطاقات محدودة ولمدة لا تتجاوز النصف ساعة بالتتابع في حالة إجراء الصيانة الدورية للمحولات الفرعية داخل المدن.

جدير بالذكر، أن كافة مدن محافظة جنوب سيناء، شهدت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، انقطعا للتيار الكهربائي وتحديدا في تمام الساعة السادسة صباحا، وجرى إعادة التيار تدريجيًّا بكل المدن اعتبارا من الساعة السابعة و10 دقائق، وذلك عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح العطل.

جنوب سيناء قطع الكهرباء محطة عيون موسى التيار الكهربائي
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