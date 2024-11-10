محافظ أسوان يشارك فى الاجتماع الثالث لمجلس المحافظين

أسوان - إيهاب عمران:

شارك اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، فى الاجتماع الثالث لمجلس المحافظين الذى عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف العمل فى عدد من الملفات والخدمات المُقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

واستهل رئيس الوزراء الإجتماع بالإشارة إلى أنه حرص خلال الفترة الأخيرة على أن يتم عقد اجتماع مع كل مُحافظ على حِدة، بحضور وزيرة التنمية المحلية بهدف إستعراض موقف المشروعات المُختلفة في نطاق كُل محافظة ، وكذا التحديات التي تواجهها تلك المشروعات في ضوء خصوصية كل محافظة للعمل على حلها، هذا إلى جانب مواصلة الزيارات الميدانية التى يحرص على ترتيبها بصورة مُنتظمة للمحافظات المختلفة بالوجهين القبلى والبحرى.

وأكد مدبولى، أن لقاءاته مع المحافظين تستهدف الإستماع إلى رؤاهم بصفة عامة بشأن عدد من الملفات المُهمة، والمُثارة في الوقت الحالي، أولها قانون التصالح، وما إذا كانت التعديلات الأخيرة على القانون قد آتت ثِمارها، ثم ملف تقنين العيادات الطبية، وما يتم اتخاذه من إجراءات مؤخراً في هذا الشأن، وشدد رئيس الوزراء على أن أحد أهداف قانون التصالح تقنين الأراضى كان يتمثل فى غلق ملف التعديات على الأراضى الزراعية بلا رجعة ، وبالتالى أى محاولة جديدة للتعدى على الأراضى الزراعية مرة أخرى يجب وأدها فى المهد.

وأوضح أنه مع اقتراب موسم الشتاء يجب أن تكون جميع المحافظات على أُهبة الاستعداد، قائلًا للمحافظين: هذه مسئوليتكم، وهناك إجراءات يتعين عليكم إتباعها من بينها تطهير مصارف الأمطار ومخرّات السيول، والتأكد من جاهزية المُعدات للتعامل مع الامطار الغزيرة، وكذا توفير العمالة المطلوبة ، وكيفية التعامل مع المناطق الحيوية بالمحافظات وتيسير عملية المرور.

كما شدد مدبولى على ضرورة متابعة ملف ضبط الأسواق بما يُحقق توافر السلع واستقرار أسعارها، وهذا من أهم الملفات المطروحة على أجندة كل محافظ، مُضيفًأ بأنه يجب القيام بالمتابعة اليومية للاسواق، والتعامل مع أية محاولة للتلاعب أو إخفاء السلع بكل حسم ، وكذا القضاء على الحلقات الوسيطة لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، ويجب أن يتم التعامل مع المَزارع مباشرة ونقل السلع والبضائع للأسواق ليحصل عليها المواطنون بأسعار مناسبة بعيداً عن إستغلال الحلقات الوسيطة، وما تفرضه من زيادات غير مُبررة فى الأسعار، وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسّع فى إقامة أسواق اليوم الواحد كإحدى الآليات التى تُسهم في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.