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محافظ البحيرة: مستعدون لموسم الشتاء والأمطار

04:14 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    مركز السيطرة والتحكم بمحافظة البحيرة
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    متابعة من خلال مركز السيطرة والتحكم
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البحيرة - أحمد نصرة:

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الشتاء والأمطار.

وكشفت محافظ البحيرة أن الفترة الماضية شهدت تجهيزات مكثفة شملت اصطفاف المعدات وإجراء المناورات وعمل نماذج محاكاة لإدارة الأزمات بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

كما تم التأكد من جاهزية كافة المعدات والأطقم العاملة على مستوى المحافظة، و متابعة محطات الصرف الصحي والزراعي بكافة المدن والمراكز لضمان جاهزية الماكينات وكفاءة المعدات، بما يضمن سرعة التدخل في حالات الطوارئ.

وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة تجرى من خلال مركز السيطرة والتحكم بالديوان العام من خلال صورة حية على مدار الساعة لكافة المراكز والمدن، مع تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والتواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية.

البحيرة موسم الشتاء الأمطار
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