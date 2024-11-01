أمطار خفيفة ومتوسطة على مدينة المحلة الكبرى (صور)

الغربية - مروة شاهين:

تعرضت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق، مصحوبة بنشاط للرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ووفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، تأثرت عدة محافظات، من بينها الغربية، بمنخفض جوي أدى إلى هطول الأمطار وتكاثر السحب والعواصف الرعدية، حيث بلغت درجة الحرارة في طنطا 17 درجة مئوية.

وكانت محافظة الغربية قد أعلنت حالة الطوارئ مسبقًا لمواجهة الطقس السيئ، وجرى نشر سيارات شفط المياه وفق خطة جاهزة للتعامل السريع مع أي تجمعات مائية، إلى جانب تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين وتفعيل غرفة الأزمات بشكل دائم.