وكيل تعليم البحيرة يكرم معلمتين خلال جولة تفقدية مفاجئة

البحيرة - أحمد نصرة:

كرم يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، معلمتين خلال جولة تفقدية مفاجئة، اليوم الخميس، على عدد من مدارس إدارتي المحمودية ورشيد التعليميتين.

بدأت الجولة بتفقد مدرسة صبري القاضي للتعليم الأساسي بإدارة المحمودية التعليمية، وخلال متابعته وجه بتكريم معلمتين فى مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي بالمدرسة لحسن متابعتهما العملية التعليمية وتنفيذ الفاعلية التعليمية داخل الفصل واتباع تعليمات الوزارة بكتابة الامتحان الشهري ثلاثة نماذج مختلفة على السبورة واهتمامهما بتصحيح كراسة الحصة ووضع برامج علاجية للطلاب ضعاف القراءة والكتابة.

ووجه وكيل الوزارة، بتحري الدقة فى تسجيل نسب حضور المعلمين والطلاب وتفعيل لائحة الانضباط المدرسى وتطبيق القرارات الوزارية الخاصة بالحد من الكثافات الطلابية

ثم استكمل وكيل الوزارة جولته التفقدية بزيارة مدرسة الشماسمة الإعدادية المشتركة بإدارة رشيد التعليمية، وشدد على ضرورة التزام المعلمين بالكتابة على السبورة ومتابعة مستوى التلاميذ فى القراءة والكتابة وتفاعلهم داخل الفصول الدراسية وأدائهم للتقييمات الاسبوعية لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومستقرة.

وأكد الديب، أنه سيتم تكثيف الجولات الميدانية وأعمال المتابعة للتأكد من انتظام الدراسة بجميع مدارس الإدارات التعليمية بمختلف النوعيات و المراحل التعليمية.