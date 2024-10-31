زلزال يخيف شرم الشيخ.. مركز العمليات بجنوب سيناء يطمئن المواطنين

جنوب سيناء - رضا السيد:

أكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء، أن الزلزال الذي تعرضت له مدينة شرم الشيخ صباح اليوم الخميس، لم يسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية، وشعر به بعض للمواطنين لمدة لم تتجاوز الـ 3 ثواني فقط.

وأعلن معهد البحوث الفلكية، عن تسجيل محطات شبكة الزلازل القومية هزة أرضية على بعد 12 كيلومتر من مدينة شرم الشيخ، اليوم، في تمام الساعة السابعة صباحا و34 دقيقة.

وأكد المعهد في بيان له، أن الزلزال جاء بقوة 4.25 درجة على مقياس ريختر بعمق 8.5 كيلو متر.