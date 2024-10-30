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انتهت بالتصالح.. والد تلميذة "يعضّ" أصابع يد مدرس في بني سويف

07:03 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

إدارة شرق بني سويف التعليمية

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بني سويف-حمدي سليمان:

تعدى والد تلميذة بمدرسة للتعليم الأساسي بإدارة شرق بني سويف التعليمية، على معلم اللغة الإنجليزية، وعقر أحد أصابع يديه، بسبب معاقبة المعلم لنجلته داخل الفصل.

كانت مشادة كلامية قد وقعت بين ولي أمر إحدى الطالبات بمدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي بشرق النيل التابعة لإدارة شرق بني سويف التعليمية، ومعلم اللغة الإنجليزية، عقب قيام المعلم بمعاقبة نجلته داخل الفصل لتقصيرها في الواجبات المدرسية، تطورت إلى الاشتباك بالأيدي قام على إثرها والد الطالبة بعقر المعلم في أصابع يديه، وتدخل باقي المدرسين وفضوا الاشتباك بينهما.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وبتدخل أعضاء نقابة المعلمين والأهالي انتهت الواقعة بالتصالح وتحرير إقرار كتابةً من ولي أمر الطالبة بعدم التعدي مرة أخرى على المعلم، والبدء في إجراءات نقل نجلته إلى مدرسة أخرى، حفاظًا على كرامة المعلم.

بني سويف مشادة كلامية مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي والد طالبة يعقر معلم نقابة المعلمين
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