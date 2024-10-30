بالصور.. محافظ أسوان يوجه بحل مشاكل أهالى منطقة "جبل تقوق"

أسوان – إيهاب عمران:

عقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، لقاءً مع أهالى منطقة جبل تقوق لمناقشة عددا من المطالب والاحتياجات بقطاعات العمل المختلفة، وذلك فى حضور القيادات التنفيذية والمجتمعية والنقابية.

وكلف المحافظ، مدير المتابعة الميدانية محمد مندور بمتابعة تنفيذ أعمال رصف الطريق الرئيسى المؤدى للمنطقة، والذى أمر بإدراجه ضمن خطة الرصف الحالية وذلك بطول 2 كم لتسهيل حركة المواطنين والمركبات

ووجه محافظ أسوان، مدير الحدائق بالبدء فى زراعة الأشجار من النوعيات المختلفة لزيادة المسطحات الخضراء بالمنطقة، فضلاً عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات، مع دهان البلدورات.

وعقب انتهاء اللقاء، وتنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان جرى القيام بالمعاينة المبدئية لأعمال الرصف من قبل مديرية الطرق والمتابعة الميدانية فى حضور أهالى المنطقة، علاوة على قيام إدارة الحدائق بمعاينة أماكن الزراعات، فضلاً عن قيام مديرية الصحة بمعاينة الوحدة الصحية للقيام بتنفيذ أعمال رفع الكفاءة لها، وكذا قيام مدير الشباب والرياضة بدراسة رفع كفاءة ملعب نادي جبل تقوق، بالإضافة إلى قيام إدارة خدمة المواطنين بالتنسيق مع جمعية قبس من نور لتنفيذ أعمال ترميم المنازل المتضررة من السيول التي شهدتها عدد من المناطق.