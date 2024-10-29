"هخطف أخوكي وهدبحه".. تغريم شاب 20 ألف جنيه بتهمة تهديد فتاة في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الثانية جنح، برئاسة المستشار حمدي صالح، بتغريم شاب 20 ألف جنيه بتهمة تهديد فتاة في رسائل نصية بخطف وقتل شقيقها.

ترجع بداية القضية إلى شهر يونيو 2022 عندما قدمت فتاة تُدعى منة إلى إدارة شرطة الاتصالات فرع مباحث تليفونات بوزارة الداخلية شكوى ضد رقم هاتف أرسل لها رسائل نصية اشتملت على عبارات خادشة للحياء وتحتوي على تهديد بينها عبارة "هخطف أخوكي وهدبحه" مما رتب لها أضرار معنوية وأدبية جسيمة.

وبعد التحريات والفحص تبين أن الرقم مملوك لشخص يُدعى "محمد.م"، من مقيم في مركز كومبو محافظة أسوان وثابت به بيان المراسلات الهاتفية وتبين إرساله العديد من الرسائل إلى المجني عليها وتم التأكد من صحة الواقعة.

أحيلت القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الإبتدائية الثانية جنح والتي قضت بتغريم المتهم 20 ألف جنيه بتهمة إزعاج وتهديد فتاة بخطف وقتل شقيقها في رسائل نصية.