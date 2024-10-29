الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمخازن قطع غيار في الإسكندرية

كتب- محمد فتحي:

نشب حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، التهم مخازن قطع غيار للسيارات بشارع صلاح الدين، بمنطقة العطارين بوسط الإسكندرية.

البداية كانت بتلقي الحماية المدنية بالإسكندرية، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوجود حريق هائل بمنطقة العطارين بشارع صلاح الدين واشتعال النيران في أحد مخازن قطع غيار السيارات الموجود في أحد العقارات السكنية.

على الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وإخلاء العقار من السكان، بالإضافة إلى قطع المرافق عن العقار والعقارات المجاورة.

وتمت عملية السيطرة على الحريق، دون وجود أي إصابات في الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق لمعرفة أسباب نشوب الحريق.