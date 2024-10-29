إعلان

الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمخازن قطع غيار في الإسكندرية

02:47 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

حريق هائل-أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد فتحي:

نشب حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، التهم مخازن قطع غيار للسيارات بشارع صلاح الدين، بمنطقة العطارين بوسط الإسكندرية.

البداية كانت بتلقي الحماية المدنية بالإسكندرية، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوجود حريق هائل بمنطقة العطارين بشارع صلاح الدين واشتعال النيران في أحد مخازن قطع غيار السيارات الموجود في أحد العقارات السكنية.

على الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وإخلاء العقار من السكان، بالإضافة إلى قطع المرافق عن العقار والعقارات المجاورة.

وتمت عملية السيطرة على الحريق، دون وجود أي إصابات في الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق لمعرفة أسباب نشوب الحريق.

حريق هائل حريق هائل في الإسكندرية حريق هائل في مخازن قطع غيار قطع غيار السيارات النيابة العامة الحماية المدنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة