بعد مناقشة رسالة علمية.. أستاذ بجامعة سوهاج يفارق الحياة متأثرًا بأزمة قلبية (صور)

سوهاج- عمار عبدالواحد:

توفي الدكتور عبدالباسط دياب، أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية بجامعة سوهاج ووكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث، اليوم الاثنين، متأثرًا بأزمة قلبية حادة أثناء استقلاله وسائل المواصلات بعد مناقشة رسالة علمية في جامعة الفيوم.

الراحل، الذي وُلد في مركز جهينة، كان في السادسة والخمسين من عمره. حصل على بكالوريوس العلوم والتربية شعبة الرياضيات بتقدير عام جيد جدًا عام 1991 من كلية التربية بجامعة أسيوط.

خلال مسيرته الأكاديمية، ناقش الدكتور عبدالباسط أكثر من 50 رسالة علمية لدرجتي الماجستير والدكتوراه داخل الجامعة وخارجها، بالإضافة إلى تحكيم 12 بحثًا علميًا للنشر في المجلات المتخصصة، ونشر 15 بحثًا علميًا، والمشاركة في العديد من المؤتمرات العلمية، وتأليف عدد من الكتب في مجاله.

انتشرت الأخبار الحزينة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عكست مشاعر زملائه وطلاب الفقيد، الذين أثنوا على حسن تعامله وبشاشة وجهه، والابتسامة التي كانت دائمًا على شفتيه.

تستعد أسرة الدكتور عبدالباسط لتشييع جثمانه في قريته فزارة الغربية بمركز جهينة وتلقي العزاء.