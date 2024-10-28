استبعاد مدير مدرسة في بورسعيد وإحالة معلمين للتحقيق في تدني الأداء

بورسعيد - طارق الرفاعي

أصدر طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، قرارًا باستبعاد مدير مدرسة مصر الحديثة الأساسية من منصبه، مع إحالته للتحقيق بواسطة إدارة الشؤون القانونية، على خلفية رصد عدم انضباط وتدهور في الأوضاع الإدارية والتعليمية بالمدرسة.

وأوضحت المديرية، في بيان مقتضب، أن الغرباوي أحال بعض المعلمين للتحقيق أمام الشؤون القانونية، نتيجة إخلالهم بمقتضيات الواجب الوظيفي.

وقد جاء هذا القرار بعد تفقده سير العملية التعليمية بالمدرسة، حيث تم اتخاذ هذه الإجراءات في إطار حرص المديرية على تعزيز الانضباط وتحسين الأداء التعليمي.