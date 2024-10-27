علاقة آثمة ودماء بغرفة الضيوف.. مبيض المحارة قتل "ولاد عمته" في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أحالت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، أوراق مبيض محارة إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل اثنين من أبناء عمته في قرية الأقادمة بمركز أبوتيج، بسبب شكه في وجود علاقة غير شرعية بين أحدهما وزوجته.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة الرئيس بالمحكمة و حسين إبراهيم محمد نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود وقائع القضية رقم 10870 لسنة 2023 إلى تلقي مركز شرطة أبوتيج بلاغًا يفيد بمقتل "أحمد ج. ح." وشقيقه "ماهر ج. ح."، وكشفت التحريات أن المتهم "رمضان م. س"، البالغ من العمر 26 عامًا، هو ابن خال المجني عليهما.

أظهرت التحريات وجود خلافات بين المتهم وزوجته "نعمة. ع. ع."، البالغة من العمر 21 عامًا، بسبب شكه في سلوكها واعتقاده بوجود علاقة غير مشروعة مع المجني عليه الأول، بناءً على ذلك، قرر المتهم الانتقام، وأعد سلاحًا ناريًا (بندقية آلية) وتوجه إلى منزل المجني عليهما.

عند وصول المتهم أطلق النار على المجني عليه الثاني في غرفة الضيافة، مما أدى إلى مقتله، ثم بحث عن المجني عليه الأول وأطلق عليه النار أيضًا، مما أدى إلى مقتله قبل أن يهرب وسط الزراعات.