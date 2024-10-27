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السيطرة على حريق في جرن لتخزين قش الأرز بالبحيرة- صور

02:15 ص الأحد 27 أكتوبر 2024
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    حريق في البحيرة
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البحيرة- أحمد نصرة:

اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حريق داخل جرن لتخزين بالات قش الأرز على طريق إيتاي البارود- الطود بمركز كوم حمادة، في محافظة البحيرة.

البداية، كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بنشوب حريق جرن لتخزين بالات قش الأرز على طريق "إيتاي البارود - الطود" بذات المركز.

على الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية لسرعة إخماد الحريق، وفرض كردون أمني حول الحريق لعدم امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة والوقوف على أسباب الحريق.

حريق ايتاي البارود الحماية المدنية أمن البحيرة حريق قش الأرز
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