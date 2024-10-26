رئيس الوزراء يتفقد المدرسة اليابانية في السويس

السويس -حسام الدين أحمد:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المدرسة اليابانية بمدينة السلام 2 بحي عتاقة، يرافقه محافظ السويس ووزراء النقل والصناعة والتعليم والصحة والتنمية المحلية.

وتبلغ المساحة الكلية للمدرسة الكلية 7200 متر مربع، وتضم 22 فصل للتعليم الأساسي موزعة على مبنى تضم طابق أرضي و3 أدوار متكرر منها 4 فصول برياض الأطفال بمراحلها و12 فصل ابتدائي و6 فصول للمرحلة الإعدادية.

وجرى إنشاء المدرسة بأحدث النظم التعليمية بالتعاون مع اليابان، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في التعليم وفق مناهج دراسية حديثة تعتمد علي اكتشاف المواهب والمتفوقين دراسيًا وعلميًا وثقافيًا ورياضيات.

وبلغت تكلفة إنشاء 50 مليون جنيه، ومن المقرر أن تستقبل الطلاب في شهر نوفمبر المقبل حيث يجري مراجعة طلبات التحاق التلاميذ للمدرسة وفق القواعد واللوائح المنظمة لنوعية هذه المدارس على المنصة الإلكترونية.