طالبات الأزهر بالأقصر يشتكين من تسمم غذائي.. هكذا علق نائب رئيس الجامعة على الواقعة

الأقصر-محمد محروس:

نشرت عدد من طالبات المدينة الجامعية الأزهرية فى محافظة الأقصر، استغاثات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفيد بإصابة عدد منهن بالتسمم الغذائي نتيجة تناولهن وجبات غير صحية - بحسب قولهن.

من جانبه انتقل الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إلى المدينة الجامعية بمدينة طيبة شمال محافظة الأقصر للاطمئنان على الطالبات.

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إن 4 حالات جرى نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج وخرجت بعد تماثلها للشفاء، مشيراً إلى أن هناك بعض الحالات التي ظهرت عليهن أعراض طفيفة.

وأوضح الدكتور عبدالمالك، أن عدد الطالبات اللاتي تناولن الوجبات بالمدينة الجامعية 542 طالبة لم تظهر أعراض الإعياء سوى على عدد قليل منهن، مشيراً إلى صدور قرار بالتحفظ على ما تبقى من الطعام وتشكيل لجنة تضم خبراء من وزارة الصحة والطب البيطري لفحصه.

فيديو لتصريحات نائب رئيس جامعة الأزهر



