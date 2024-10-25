مصرع عامل أسفل عجلات قطار بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

لقي عامل مصرعه، صباح اليوم الجمعة، بعد أن صدمه قطار بمزلقان إحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث اصطدام قطار بأحد الأشخاص ووفاته في الحال، نتيجة مروره الخاطىء لمزلقان قرية الروضة بمركز ملوي.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع "علاء ج م " 21 سنة، عامل، ومقيم قرية تنده، إثر إصابته بجروح وكسور ونزيف متعدد بالجسم.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.





