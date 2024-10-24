الابن العاق.. شاب يهشم رأس والده المُسن بشومة في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

اعتدى شاب على والده بشومة ما أحدث إصابته بكسر بعظام الجمجمة؛ بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية، بجهينة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "عبدالفضيل. ع" 75 عامًا عامل مصابًا بكسر بعظام الجمجمة.

اتهم نجل المصاب "أحمد" 40 عامًا عامل شقيقه "عبدالفتاح" 46 عامًا عامل بالتعدي على والدهما بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها؛ بسبب خلاف على قطعه أرض زراعية، ملك والده يدعي المتهم ملكيته لها.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بتعديه بعصا شوم على والده وإحداث إصابته؛ لذات السبب.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.