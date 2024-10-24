حبس تاجري مخدرات بحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أمرت النيابة العامة برئاسة محمود الغرباوي، مدير النيابة العامة بقنا، بحبس تاجري مخدرات مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، تم ضبطهما في حملة أمنية كبرى بدائرة بندر قنا.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من إدارة مكافحة المخدرات، بشن حملة أمنية لضبط تجار المخدرات في دائرة بندر قنا.

أسفرت الحملة عن ضبط "م. ع"، 40 عامًا، و"م. أ"، 35 عامًا، تاجري مخدرات في دائرة بندر قنا، ومسجلين خطر في قضايا سابقة وبحوزتهما صفقة مخدرات كبرى عبارة عن 4 كيلو من الشابو المخدر وكيلو هيروين، وكيلو حشيش وبندقية آلية.

تم القبض على المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.