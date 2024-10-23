مدرس يذبح زوجته بسبب خلافات أسرية في المنيا

المنيا- جمال محمد:

أقبل زوج على قتل زوجته بإحدى قرى شرق النيل بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، بسبب خلافات أسرية متكررة بينهما، وقام بتسليم نفسه لأجهزة الأمن.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بقيام أحد الأشخاص بقتل زوجته في قرية بني صامت بمركز بني مزار.

انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى موقع الحادث وتبين مقتل "ف. أ" مُدرسة، على يد زوجها "م. ح" 39 عامًا، مدرس لغة إنجليزية، بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما.

وكشفت التحريات الأولية نشوب العديد من المشاجرات بين الجاني والمجني عليها وأسرتها، وأنه فور عودته من العمل اليوم تعدى على زوجته وطعنها بالرقبة محدثًا إصابها التي أودت بحياتها.

وقام المتهم بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني مزار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.