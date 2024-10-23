حرب شوارع انتهت بمأساة.. طلقة طائشة تقتل طفلا وتصيب والدته بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت عزبة رستم بمدينة شبرا الخيمة واقعة مأساوية راح ضحيتها طفل إثر إصابته بطلق ناري، حيث تصادف مروره مع والدته إثر خناقة شوارع بين طرفين، وبالعرض على اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية أمر بضبط المتهمين وتقديمهم للنيابة العامة.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث المديرية يفيد ورود بلاغ إلى المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بمصرع طفل بطلق نارى إثر مشاجرة بدائرة القسم.

كشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بحدوث مشاجرة بين طرفين قام على إثرها شخصان بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي تصادف مرور ربة منزل تحمل طفلها المجني عليه ويدعى "خالد سيد" الذي لم يبلغ من العمر 10 شهور مما أسفر عن إصابة الطفل بطلق من سلاح نارى فرد خرطوش مما أودى بحياته وإصابة والدته برش خرطوش باماكن متفرقة بالجسد.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد أحمد الشامي، والنقيب إبراهيم خضر، والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب محمود النجار والنقيب عبد الونيس معاوني رئيس المباحث جرى ضبط المتهمين وبحوزتهم السلاح النارى فرد خرطوش.

وبمواجهتهم أمام رجال المباحث اعترفوا بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن جثة الطفل عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.