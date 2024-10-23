فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ مريضة بجلطة حادة بالشريان الرئوي

أسيوط ـ محمود عجمي :

نجح فريق طبي بوحدة إنقاذ جلطات الشريان الرئوي بمستشفى القلب بجامعة أسيوط في إنقاذ حياة فتاة تبلغ من العمر 32 عامًا، بعد إصابتها بجلطة حادة مفاجئة في الشريان الرئوي وهبوط حاد في الدورة الدموية. تم التدخل السريع باستخدام جهاز قسطرة شفط الجلطات من الشريان الرئوي، وهو الجهاز الوحيد من نوعه في الجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور أيمن خيري، مدير وحدة إنقاذ جلطات الشريان الرئوي، أن المريضة لم تستجب للأدوية المخصصة لإذابة الجلطات، مما استدعى التدخل الفوري للفريق الطبي. تم إجراء أشعة تليفزيونية على القلب (إيكو) ووضع المريضة على جهاز التنفس الصناعي، ثم استخدام جهاز قسطرة شفط الجلطات. وأشار إلى تحسن الحالة الصحية للمريضة وتماثلها للشفاء التام بعد أربعة أيام فقط.

وأضاف الدكتور خيري، أن الفريق الطبي المشرف على الحالة ضم الدكتور مروان سيد، المدرس بقسم القلب، والدكتورة شروق كيلاني، المدرس المساعد بقسم القلب، بمساعدة فريق من هيئة التمريض بالمستشفى.

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن شكره للفريق الطبي على نجاحه في التعامل مع الحالة بكفاءة، مشيدًا بتميز الكوادر الطبية بمستشفيات جامعة أسيوط ودورها في تقديم خدمات طبية عالية الجودة باستخدام أحدث التقنيات.

وأشار الدكتور المنشاوي إلى أن وحدة إنقاذ جلطات الشريان الرئوي بمستشفى القلب الجامعي تأسست عام 2021 بالتعاون مع أقسام الصدر والعناية المركزة وجراحة القلب والصدر، ونجحت في إنقاذ العديد من الحالات المماثلة، مما يعكس اهتمام الجامعة بتقديم خدمات طبية متميزة للمرضى من مختلف محافظات صعيد مصر.

جدير بالذكر تعد وحدة إنقاذ جلطات الشريان الرئوي بمستشفى القلب الجامعي وحدة طبية رائدة، تسهم في توفير الرعاية الصحية اللازمة لقطاع واسع من المرضى، وتمثل شريك نجاح أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل بفضل كوادرها الطبية المتميزة وإمكاناتها المتطورة.