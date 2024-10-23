بالفيديو والصور- رئيس جامعة المنيا يقود ماراثون "100 يوم رياضة" بمشاركة مئات الطلاب

المنيا- جمال محمد:

أطلقت جامعة المنيا، اليوم الأربعاء مبادرة "100 يوم رياضة"، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بمشاركة مئات الطلاب.

وتقدم ماراثون المشي في بداية الفعاليات الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، والعشرات من أعضاء هيئة التدريس، وأكد رئيس الجامعة أن المبادرة تسعى لتطوير شباب مصر، شباب الجمهورية الجديدة، وحرص وزارة التعليم العالي برعاية الدكتور أيمن عاشور على تنفيذ تلك المبادرات بالجامعات المصرية.

كما أشار رئيس الجامعة، إلى أن مبادرة 100 يوم رياضة تهدف لتعزيز النشاط البدني؛ لتشجيع وممارسة الرياضة، ورفع معدلات النشاط البدني لطلاب الجامعات المصرية، وبما يسهم في تحسين الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وكذا تعزيز روح الفريق، والقيم والمبادئ السامية للرياضة، وتشجيع الطلاب على اتباع نمط حياة صحي ونشيط، مشيراً باستمرار فعاليات تلك المُبادرة على مدار العام الجامعي.