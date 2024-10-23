إعلان

بالفيديو والصور- رئيس جامعة المنيا يقود ماراثون "100 يوم رياضة" بمشاركة مئات الطلاب

11:51 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    رئيس جامعة المنيا يقود ماراثون ''100 يوم رياضة'' بمشاركة مئات الطلاب
  • عرض 5 صورة
    رئيس جامعة المنيا يقود ماراثون ''100 يوم رياضة'' بمشاركة مئات الطلاب
  • عرض 5 صورة
    رئيس جامعة المنيا يقود ماراثون ''100 يوم رياضة'' بمشاركة مئات الطلاب
  • عرض 5 صورة
    رئيس جامعة المنيا يقود ماراثون ''100 يوم رياضة'' بمشاركة مئات الطلاب
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا- جمال محمد:

أطلقت جامعة المنيا، اليوم الأربعاء مبادرة "100 يوم رياضة"، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بمشاركة مئات الطلاب.

وتقدم ماراثون المشي في بداية الفعاليات الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، والعشرات من أعضاء هيئة التدريس، وأكد رئيس الجامعة أن المبادرة تسعى لتطوير شباب مصر، شباب الجمهورية الجديدة، وحرص وزارة التعليم العالي برعاية الدكتور أيمن عاشور على تنفيذ تلك المبادرات بالجامعات المصرية.

كما أشار رئيس الجامعة، إلى أن مبادرة 100 يوم رياضة تهدف لتعزيز النشاط البدني؛ لتشجيع وممارسة الرياضة، ورفع معدلات النشاط البدني لطلاب الجامعات المصرية، وبما يسهم في تحسين الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وكذا تعزيز روح الفريق، والقيم والمبادئ السامية للرياضة، وتشجيع الطلاب على اتباع نمط حياة صحي ونشيط، مشيراً باستمرار فعاليات تلك المُبادرة على مدار العام الجامعي.

المنيا جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أفارقة يزعمون تحويل الجنيه إلى دولار في الإسكندرية.. ما القصة؟

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة