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حشيش وكيس أفيون.. المشدد 5 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات بأسيوط

01:57 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

محكمة جنايات أسيوط

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أسيوط - محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، حكمًا بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على عامل من قرية الزاوية بمركز أسيوط، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال .

تعود تفاصيل القضية رقم 18015 لسنة 2024 إلى ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أسيوط تفيد بقيام المتهم "الدسوقي. ص. إ"، البالغ من العمر 47 عامًا، والمقيم بقرية الزاوية، والسابق اتهامه في قضيتين تتعلقان بحيازة سلاح، بالاتجار في المواد المخدرة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قاد معاون مباحث مركز شرطة أسيوط، قوة من أفراد الشرطة السريين لاستهداف منزل المتهم. وتمكنت القوة من ضبط المتهم أثناء جلوسه أمام منزله، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 3 قطع كبيرة من جوهر الحشيش، وكيس بلاستيكي يحتوي على كمية من جوهر الأفيون، ومبلغ مالي قدره 820 جنيهًا، وسلاح أبيض ملوث بالنصل بجوار مكان جلوسه.

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واستخدام الهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي كحصيلة لبيع المواد المخدرة، والسلاح الأبيض لتقسيم المواد المخدرة.

محكمة جنايات أسيوط أسيوط المخدرات قرية الزاوية
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