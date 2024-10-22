تلاعب في صرف الأسمدة.. وقف مدير جمعية زراعية في سوهاج عن العمل

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصدر اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، قرارًا بوقف مدير جمعية روافع القصير الزراعية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو انتهاء التحقيق أيهما أقرب؛ لارتكابه مخالفات مالية وإدارية خاصة بصرف الأسمدة.

وجاء القرار بناء على توجيهات المحافظ بالتفتيش، وما أسفر عنه متابعة الأعمال الجارية بالجمعية التعاونية الزراعية بقرية روافع القصير من مخالفات بشأن السجلات المالية وصرف الأسمدة.

وشدد المحافظ أنه لا تهاون في محاسبة المقصرين في أداء عملهم، أو المخالفين والمتسببين في إهدار المال العام وضياع حقوق المواطنين.