بداية جديدة لحي الإسراء فى بورسعيد بتمويل أوروبي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وقع اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ملحق عقد مشروع تطوير حي الضواحي، اليوم الاثنين، لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمنطقة الإسراء، وذلك بمنحة تمويل من الاتحاد الأوروبي مفوضة لبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 7 مليون جنيه.

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لتوجيهه بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم وزيادة حجم المشروعات على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر ودفع عجلة الإنتاج.

وأشاد بالتعاون المثمر بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر و محافظة بورسعيد، والتعرف على الاحتياجات الضرورية للنهوض بالمشروعات الصناعية ورفع كفاءتها وزيادة انتاجها وقدراتها التنافسية، في ظل اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لهذا القطاع الواعد، مع العمل المستمر على تهيئة مناخ مناسب لإقامة المشروعات الصغيرة الجديدة ونموها.