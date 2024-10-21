جامعة بنها تتألق عالمياً.. تقدم كبير في مؤشر ليدن

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، تقدم الجامعة بمؤشر التأثير العلمي بالتصنيف الهولندي "ليدن النسخة المفتوحة" (CWTS Leiden Ranking Open Edition) لعام 2024.

وجاءت الجامعة بالمركز 1033 ضمن 1506 جامعة حول العالم شملهم التصنيف الهولندي هذا العام، متقدمة 105 مراكز عن الإصدار السابق.

وأضاف الجيزاوي، أن الجامعة احتلت محليا الترتيب 10 ضمن 15 جامعة مصرية تم تصنيفها هذا العام.

وأفريقيا جاءت الجامعة بالمركز 32 ضمن 43 جامعة مصنفة، كما تأتي بالمركز الثاني محليا وفقا لنسبة الأبحاث المستشهدة في أفضل 10% (PP top 10%).

وأشار رئيس الجامعة إلى حصول الجامعة على المركز 900 بمؤشر التعاون، وبمؤشر النشر في المجلات المفتوحة بتقدم 69 مركز، كما جاءت بالمركز 900 بمؤشر التنوع بين الجنسين بتقدم 69 مركز عالمي، وقد ساعد النشر العلمي الدولي في مجالات العلوم الفيزيائية والهندسية، العلوم الطبية والحيوية وعلوم الرياضيات والحاسب الآلي في ظهر الجامعة بهذا الاصدار من التصنيف.

الجدير بالذكر أن تصنيف ليدن النسخة المفتوحة يعتمد في تقييمه على الأبحاث المنشورة في صورة مقال علمي أو مرجعي مبوب في قاعدة بيانات OpenAlex والمنشورة في أعلى 1%، و5%، و10%، و50% من قائمة المجلات العالمية، كما يستخدم التصنيف مجموعة من المؤشرات الببليومترية التي توفر إحصاءات على مستوى الجامعات حول التأثير العلمي والتعاون والنشر في المجلات المفتوحة. بينما تصنيف ليدن يعتمد على قواعد بيانات Web of Science.

وساعد على ظهور الجامعة بهذا التصنيف السياسات التي تبنتها الجامعة لدعم وتحفيز البحث العلمي والنشر الدولي من خلال العديد من البرامج.

وتستهدف الجامعة في الفترة القادمة رفع نسب النشر العلمي للإنتاج الفكري لهيئة التدريس والباحثين في المجلات العلمية ذات الفئة 1% و5 % من قائمة المجلات العلمية بالتخصصات المختلفة لتأثير ذلك على العديد من التصنيفات الدولية للجامعة.