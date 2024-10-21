بسبب خلاف على قطعة أرض.. شاب يُشعل النار في ابن عمه بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

أصيب شاب بحروق من الدرجة، على يد ابن عمه أشعل النار به، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، في قرية جراجوس، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بإصابة شاب بحروق أشعل به النار نجل عمله في قرية جراجوس التابعة لدائرة المركز.

وبالفحص تبين إصابة "ع"، 20 عامًا، بحروق من الدرجة الثانية على يد نجل عمه الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، أشعل به النيران بسبب خلافات على قطعة أرض في قرية جراجوس مركز قوص.

تقرر نقل المصاب إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتم القبض على المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.