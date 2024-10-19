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غداً.. قطع الكهرباء عن مدينة ديرمواس فى المنيا لمدة 5 ساعات

09:52 م السبت 19 أكتوبر 2024

أرشيفية

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المنيا-جمال محمد:

أعلنت الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بمحافظة المنيا، عن قطع التيار الكهربائي غداً الأحد، لعدة ساعات لوجود أعمال صيانة.

وبحسب بيان الوحدة المحلية، فإنه ستقوم شركة الكهرباء بصيانة جميع لوحات التوزيع على مستوى المدينة غداً الأحد، لمدة 5 ساعات، تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الثانية ظهراً.

ونوه البيان إلى انقطاع الكهرباء سيشمل كذلك المؤسسات الحيوية ومنها مقر الوحدة المحلية والمركز الطبي والمستشفى التخصصي والمخابز، ومركز الشرطة.

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انقطاع الكهرباء كهرباء المنيا دير مواس
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