بالصور.. مناقشة كتاب "سؤال وجواب في الصحافة والإعلام" بثقافة أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

شهد قصر ثقافة العقاد بمدينة أسوان، حفل مناقشة وتوقيع كتاب "سؤال وجواب في الصحافة والإعلام" للكاتب الصحفي والروائي إبراهيم العجمي، بحضور لفيف من كتاب ومثقفي محافظة أسوان وعدد من طلاب كليات الصحافة والإعلام.

وشارك في المناقشة الدكتور تامر سكر رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب، والإعلامي محمد مدني مدير إذاعة جنوب الصعيد.

وقال الروائي إبراهيم العجمى، إن كتاب "سؤال وجواب في الصحافة والإعلام" يهدف إلى تعريف الهواة والمهتمين بالصحافة والإعلام من غير المتخصصين على أساسيات المبادئ العامة للعمل الصحفي والإعلامي، والقيم المهنية والأخلاقية وآداب المهنة بطريقة مبسطة وسهله.

وأشار الكاتب إلى أن الكتاب يتضمن التعريف بمجموعة من أهم الشخصيات التي أثرت في العمل الصحفي والإعلامي في مصر، ودور الإعلام الاجتماعي وتأثيره على الصحافة والإعلام من خلال الإجابة علي أكثر الأسئلة شيوعاً بين هذه الفئة، فئة الهواة للعمل الصحفي والإعلامي، بجانب بعض المصطلحات الأساسية الأكثر تداول في الوسط الصحفي والإعلامي والمواد القانونية التي تنظم عمل كلاً من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وأضاف العجمي، أن الكتاب يضم 8 فصول، في كل فصل يجيب الكتاب على تساؤلات الهواة والباحثين فى احد فروع أو مجالات الصحافة والإعلام المختلفة.