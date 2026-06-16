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هزة ارتدادية.. زلزال بقوة 5.3 يضرب غرب كوبا

كتب : وكالات

02:09 ص 16/06/2026

زلزال

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ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة غرب كوبا، إذ يقع مركزه على بعد 98 كم شمال غرب مانتوا، بينار ديل ريو، كهزة ارتدادية للزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة والذي وقع في 8 يونيو.

وهز الزلزال القوي المنطقة الغربية من كوبا الاثنين الساعة 1:37 ظهرا بالتوقيت المحلي، وفقا لتقارير المركز الوطني لأبحاث الزلازل "CENAIS".

وتم تحديد مركز الزلزال على بعد 98 كم شمال غرب مانتوفا، في مقاطعة بينار ديل ريو، على عمق 10 كم.

وأبلغ عالم الزلازل إنريكي دييجو أرانجو أرياس عن الحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ حدده على أنه هزة ارتدادية للزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة والذي ضرب غرب كوبا يوم الاثنين الماضي، 8 يونيو، وفقا لروسيا اليوم.

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